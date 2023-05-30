Игровая гарнитура SVEN AP-U750MV

30 мая 2023, 12:45

Геймерские наушники с микрофоном SVEN AP-U750MV - это отличный выбор для тех, кто ищет качественный звук и комфорт во время игры.

Они оснащены пультом управления на кабеле, который позволяет регулировать уровень громкости и включать/выключать микрофон. Это очень удобно, так как не нужно вынимать наушники или искать нужную кнопку на компьютере.

Гарнитура также имеет мягкие охватывающие амбушюры HIGH PROTEIN и мягкое оголовье для повышенного комфорта при использовании. Изменяемый угол чашек и регулируемый угол наклона микрофона позволяют настроить наушники под свои потребности. Кабель с тканевой оплёткой препятствует его спутыванию, что очень удобно во время игры.Геймерские наушники AP-U750MV также имеют пассивную шумоизоляцию, которая позволяет сосредоточиться на игре и не отвлекаться на окружающие звуки. Динамическая отключаемая RGB подсветка добавляет стильности и создает игровую атмосферу.Благодаря разнообразию коннекторов, эти наушники можно применять во множестве аудио устройств. Начиная от консолей и заканчивая аудиоплеерами. Основной коннектор мини-джек (стерео) 3,5 мм (4 pin), адаптер 2 × 3,5 мм (3 pin). Для включения RGB подсветки – отдельный разъём USB.Диаметр динамиков 40 мм обеспечивает качественный звук с хорошими басами и чистыми высокими нотами. Игровые наушники AP-U750MV - это отличный выбор для тех, кто ищет качественный звук, комфорт и стильный дизайн.