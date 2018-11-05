Мощне игровые гарнитуры SVEN AP-G850MV, AP-G851MV и AP-G852MV

5 ноября 2018, 13:15

Компания SVEN приготовила очередные новинки, которые порадуют не только поклонников компьютерных игр, но и настоящих меломанов – это яркие гарнитуры AP-G850MV, AP-G851MV и AP-G852MV.

Наушники оптимизированы для профессионального гейминга. Они комфортно сидят благодаря небольшому весу и упругой вставке под оголовьем. Мягкие амбушюры плотно прилегают к ушам и отлично изолируют от внешних звуков. При этом высочайшее качество звучания наушников помогает вовремя обнаружить затаившегося противника.



На левой чашке расположен микрофон, с помощью которого можно вести переговоры с членами своей команды в игре. На кабеле в яркой тканевой оплетке находится пульт, регулирующий громкость микрофона, его включение и выключение.

Новые гарнитуры представлены в трех цветовых исполнениях – черно-красном, черно-зеленом и черно-голубом. Яркие цвета, оригинальная форма чашек и амбушюр, сочетание матового и глянцевого пластика – эти гарнитуры заметят все и не останутся равнодушными!Гарнитуры SVEN AP-G850MV, AP-G851MV и AP-G852MV вы можете купить в любом крупном магазине электроники вашего города по очень привлекательной цене.Особенности:Оптимизированные для профессионального геймингаНаушники с пассивной системой шумоподавленияВысочайшее качество звучанияСовместима с различными Media-проигрывателямиТканевая оплетка кабеля, препятствующая спутываниюРазъем 2*3,5 мм (3 pin) для подключения к ПККомфортная посадка