Игровая гарнитура SVEN AP-U995MV

12 июля 2018, 10:45

Благодаря объемному звучанию 7.1 вы не пропустите ни единого шороха противника. А система пассивного шумоподавления позволит не отвлекаться от любимой игры. При этом игровые наушники с микрофоном SVEN AP-U995MV сидят удобно и комфортно, поэтому вы не устаете во время затяжных киберсражений.

Кроме того, у модели имеется яркая красная подсветка на микрофоне и чашках. В сочетании с металлическими элементами это придает SVEN AP-U995MV просто космический вид!



На кабеле в тканевой оплетке находится удобный пульт управления, которым можно регулировать громкость, включать и выключать подсветку и микрофон.



С помощью программного обеспечения, которое поставляется в комплекте SVEN AP-U995MV, можно настроить различные звуковые эффекты и даже изменить свой собственный голос для собеседника.



SVEN AP-U995MV станет важным элементом вооружения киберспортсмена любого уровня. Модель уже доступна в продаже.



Особенности:



Объёмное звучание 7.1

LED посветка наушников и микрофона

Оптимизированы для профессионального гейминга

Наушники с пассивной системой шумоподавления

Высочайшее качество звучания

Тканевая оплетка кабеля, препятствующая спутыванию

Комфортная посадка