Игровая гарнитура SVEN AP-U880MV

8 октября 2018, 9:45

Очередная новинка от компании SVEN – игровая гарнитура AP-U880MV с динамической LED подсветкой – порадует не только любителей компьютерных игр, но и профессиональных геймеров.

Благодаря мягкому оголовью и амбушюрам, а также небольшому весу гарнитуры, SVEN AP-U880MV удобно сидит на голове и практически не ощущается. С помощью пульта, расположенного на кабеле, можно регулировать громкость наушников, включать и выключать микрофон. Сам кабель в тканевой оплетке, что препятствует его спутыванию и перетиранию.



Система пассивного шумоподавления обеспечивает отличную звукоизоляцию и позволяет полностью сосредоточиться на игре. А высочайшее качество звучания поможет различить мельчайшие шорохи и вовремя обнаружить притаившегося противника.



Новинку удобно использовать не только в играх. Вы можете слушать музыку или смотреть фильмы, наслаждаясь отличным звуком. При этом SVEN AP-U880MV выглядит очень стильно: угловатая и агрессивная форма чашек, выполненных из матового пластика с Soft-touch покрытием, удачно сочетается с яркими вставками под оголовьем и на амбушюрах, а также с динамической LED подсветкой.



Особенности:



Оптимизированные для профессионального гейминга

Наушники с пассивной системой шумоподавления

Высочайшее качество звучания

Совместима с различными Media-проигрывателями

Тканевая оплетка кабеля, препятствующая спутыванию

Разъем 2*3,5 мм (3 pin) + разъем USB для LED посдветки

Комфортная посадка

Динамическая LED подсветка