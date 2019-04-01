1 апреля 2019, 13:45

С помощью данной гарнитуры вы легко сможете расслышать любые шаги и не пропустить даже шепот своего тиммейта, что порой бывает так необходимо для верного наступления.

Игровая гарнитура SVEN AP-G857MV поддерживается большинством игровых и музыкальных девайсов. А её небольшой размер и вес всего 340 грамм позволит взять её с собой на профессиональный турнир или к другу на локальный баттл. Тип разъема у этой гарнитуры Мини-джек 2х3,5 (3pin). А длина кабеля в 2,2 метра позволит Вам не бояться разрыва связи даже в самом активном «бою». Регулятор громкости удачно расположился на шнуре – нет надобности искать нужную кнопку на наушниках или клавиатуре и отвлекаться от процесса игры.Мы оснастили нашу новую гарнитуру мягкими амбушюрами с покрытием из высококачественной искусственной кожи с поролоновым наполнителем, который обеспечивает мягкое прилегание гарнитуры к Вашей голове. Система пассивного шумоподавления отсечёт все лишние звуки и позволит быть уверенным в том, что даже самый тихий звук будет услышан Вами в нужное время благодаря 40 мм высококачественным динамикам. Всё это призвано обеспечить самые наилучшие эмоции от комфортного и приятного ношения новой игровой гарнитуры SVEN AP-G857MV.Игровая гарнитура SVEN AP-G857MV оборудована микрофоном профессионального игрового уровня. С ним тебя гарантированно услышат твои тиммейты. Микрофон находится на левой чашке и имеет удобную систему регулировки и жесткий корпус. Обладая высокой чувствительностью, микрофон способен различать даже самые тихие звуки, что может решить судьбу всего раунда.