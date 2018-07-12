Игровая гарнитура SVEN AP-G890MV для долгих компьютерных битв

12 июля 2018, 12:15

Компания SVEN выпустила очередную новинку для всех поклонников киберспорта – игровые наушники с микрофоном AP-G890MV.

Благодаря мягким амбушюрам и вставке под оголовьем, а также небольшому весу, гарнитура удобно сидит, поэтому вы не устанете, даже если привыкли проводить за играми по несколько часов. Хорошая шумоизоляция позволит не отвлекаться на посторонние звуки.SVEN AP-G890MV выполнена из высококачественного матового пластика с soft touch покрытием и алюминиевыми вставками. Благодаря такому дизайну гарнитура не только выглядит воинственно, но и не пачкается. На кабеле в тканевой оплетке расположен удобный и стильный пульт управления, с помощью которого можно регулировать громкость, включать и выключать микрофон. Гарнитура довольно внушительных размеров, несмотря на небольшой вес.У игровой гарнитуры SVEN AP-G890MV высочайшее качество звучания: вы услышите малейшие шорохи, что поможет вам вовремя сориентироваться во время игры. Гибкий чувствительный микрофон позволит всегда оставаться на связи с союзниками. А если вы решите передохнуть от виртуальных битв, то можете просто послушать любимую музыку.Ищите SVEN AP-G890MV в магазинах вашего города.Особенности:Оптимизированные для профессионального геймингаНаушники с пассивной системой шумоподавленияВысочайшее качество звучанияСовместима с различными Media-проигрывателямиТканевая оплетка кабеля, препятствующая спутываниюРазъем 2*3,5 мм (3 pin) для подключения к ПККомфортная посадка