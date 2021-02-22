Новая игровая гарнитура SVEN AP-U1001MV

22 февраля 2021, 9:15

Топовые стереонаушники с микрофоном SVEN AP-U1001MV — это одно из топовых решений в линейке игровых гарнитур, в лучших традициях финского производителя сочетающее премиальное качество с доступной стоимостью.

Внешний вид устройства сразу обращает на себя внимание благодаря крайне эффектной RGB-подсветке. В отличие от ряда бюджетных решений, светится здесь не только логотип по центру, но и вся внешняя часть корпуса чашек. Выглядит это действительно здорово и вносит огромный вклад в создание атмосферы игрового места.

Технические характеристики наушников вполне соответствуют внешнему виду — качественные драйверы диаметром 50 мм выдают оптимизированный под игровой процесс звук, который также придется по вкусу меломанам и любителям кино. Подключение посредством USB необходимо для работы подсветки, для передачи звука используется аналоговое подключение двумя штекерами jack 3,5 мм — отдельно для микрофона и наушников. Изменение громкости производится с помощью пульта на кабеле, который имеет длину 2,2 метра и способен «дотянуться» даже до далеко стоящего источника звука. А надежная тканевая оплетка придает ему дополнительную прочность и предотвращает запутывание.Для голосовой связи в игровых чатах и онлайн-мессенджерах гарнитура оборудована микрофоном с ветрозащитой, которая способна снизить слышимость дыхания игрока для собеседников. При необходимости микрофон можно снять и использовать SVEN AP-U1001MV как обычные наушники. За комфорт ношения и отличную пассивную звукоизоляцию ответственны амбушюры из высококачественной искусственной кожи и удобное оголовье, обеспечивающее тщательно выверенный уровень прижима чашек к голове. В этих игровых наушниках можно выйти победителем из нескольких онлайн-битв подряд, не почувствовав каких-либо неудобств. Оголовье регулируется, благодаря чему наушники могут использоваться киберспортсменами любого возраста и комплекции.Новая SVEN AP-U1001MV — это универсальное решение премиального уровня, которое обеспечит своему владельцу высокий комфорт и отличный звук во время игр, а также при просмотре видео и прослушивании музыки. Стоимость устройства при этом минимальна для премиум-сегмента, в чем каждый покупатель может убедиться, найдя ее в каталогах магазинов электроники и бытовой техники.