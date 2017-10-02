Наушники с микрофоном SVEN AP-310M

2 октября 2017, 12:15

Компания SVEN представляет новые мультимедийные стереонаушники с микрофоном – AP-310M. Это оптимальное решение для тех, кто ценит качество, но не готов переплачивать лишние деньги.

Новые наушники с микрофоном от SVEN очень удобны для длительного повседневного использования. Благодаря облегченной конструкции они почти не чувствуются на голове. Чашки закрытого типа с мягкими амбушюрами комфортно прилегают к ушам и обеспечивают хорошую шумоизоляцию.



Модель SVEN AP-310M поддерживает функции управления плеером. Кроме того, новинка может использоваться в качестве гарнитуры – на кабеле устройства есть чувствительный микрофон. Сам кабель имеет плоскую форму – наушники можно положить в сумку и не беспокоиться о том, что он запутается и придется тратить время на расплетание узлов.



SVEN AP-310M удачно сочетает в себе все самое важное - качественные материалы, аккуратную сборку, и при этом невероятно доступную цену. Это одна из самых практичных покупок сезона.



Особенности:



Микрофон на кабеле

4 pin разъем для подключения мобильных устройств