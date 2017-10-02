Наушники с микрофоном SVEN AP-370M

2 октября 2017, 10:45

Компания SVEN представляет новые складные наушники с микрофоном и съемным кабелем – AP-370M. Конструкция модели продумана до мелочей. SVEN AP-370M – удобная вещь за разумные деньги.

Новые наушники SVEN с регулируемым оголовьем и чашками с хорошей шумоизоляцией удобно сидят на голове и подходят для длительного непрерывного использования. Их легко перевозить – благодаря складной конструкции AP-370M занимают совсем мало места.Плоский кабель SVEN AP-370M не спутывается. А еще он съемный – эта особенно дарит дополнительное чувство безопасности. Так, наушники не упадут с головы, если кабель зацепится за соседа в час пик, рассеянный пользователь не уронит на пол ноутбук, резко встав из-за стола – съемный провод отсоединится и спасет от неприятных сюрпризов.Новые наушники от SVEN уверенно справляются с композициями разных музыкальных жанров. Они поддерживают функцию управлениям плеером. Кроме того, на кабеле наушников расположен чувствительный микрофон – модель AP-370M можно использовать как мобильную гарнитуру.Особенности:Микрофон на кабеле4 pin разъем для подключения мобильных устройств