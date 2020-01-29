Игровые наушники SVEN AP-G999MV c металлическими чашами

29 января 2020, 14:15

Для точного позиционирования в игре нужна детализация звука при синхронном достоверном воспроизведении спецэффектов. С этой задачей справляются игровые наушники SVEN AP-G999MV.

Для ориентации в трёхмерной звуковой сцене игры наушники должны не только поражать WOW-эффектом от низких частот. Нужна детализация звука, а это возможно при сбалансированной передаче частотного диапазона. Неодимовые магниты в динамиках создают мощное магнитное поле, в котором максимально точно происходит преобразование электрического сигнала в колебания звуковой катушки. Чем сильнее магнитное поле, создаваемое магнитным материалом, тем выше чувствительность динамика и живее звук.



Чаши гарнитуры SVEN AP-G999MV изготовлены из металла. Это придает им вес и не позволяет различным внешним звуковым колебаниям проникать к вашему уху. Каждая нота в наушниках звучит чисто и мощно. Драйверы динамических излучателей диаметром 50 мм. расположены так, чтобы звук с минимальным рассеиванием транслировался в ушные каналы. Вы будете играть и слушать музыку, не отвлекаясь на звуки реального мира.



Для переговоров с членами игровой команды наушники оснащены съемным микрофоном. Наушники имеют стильный, футуристический дизайн. Охватывающие мягкие амбушюры из перфорированной кожи обеспечивают длительное комфортное использование и надежную звуковую изоляцию. Металлические элементы креплений придают надежности и солидности. Гарнитура имеет основной разъем 4 pin 3,5 Jack и переходник 3 pin 3,5 Jack *2.



Игровые наушники комплектуется качественным кабелем в тканевой оплетке, на котором размещен пульт управления громкостью с функцией отключения микрофона. Гарнитура SVEN AP-G999MV многофункциональна. Небольшой вес позволяет наушникам быть портативными. SVEN AP-G999MV конектятся со смартфоном - и вы готовы к виртуальным баталиям в любом месте фактического мира.