Игровая гарнитура SVEN AP-U1100MV

17 марта 2022, 10:45

Новые игровые наушники SVEN AP-U1100MV оптимизированы для профессионального гейминга и выполнены с учетом всех требований, предъявляемых киберспортсменами.

И первое, на что обращают внимание все «продвинутые» пользователи — это, конечно, комфорт ношения. Даже самый лучший звук будет не в радость, если гарнитура будет причинять неудобства в ходе напряженных многочасовых игровых сессий.

Потому в AP-U1100MV продумана буквально каждая мелочь: идеально подобран уровень прижима чашек регулируемым оголовьем, материал дуги перфорирован для лучшей вентиляции, амбушюры из высококачественной искусственной кожи High Protein одновременно обеспечивают хороший уровень теплообмена и пассивной шумоизоляции. Чашки наушников вращаются в двух плоскостях, что позволяет достичь максимально удобной посадки.Ну и, конечно, особое внимание уделено дизайну — настоящее игровое решение в наше время сложно представить без эффектной RGB-подсветки. Которая, кстати, может управляться с помощью пульта на надежном кабеле с тканевой оплеткой, также отвечающего за включение и выключение микрофона. В однопользовательских играх микрофон часто является лишней деталью и начинает немного мешать, потому у SVEN AP-U1100MV он сделан съемным. При этом его возможности позволят легко общаться с другими участниками команды даже в ходе самых напряженных виртуальных сражений — каждое ваше слово будет услышано.Качество звучания вполне соответствует статусу и внешнему виду новинки — крупные динамики диаметром 50 мм обеспечивают широкий частотный диапазон, а встроенный процессор эффектов позволяет добиться впечатляющего виртуального звука 7.1, который не только подарит новый уровень эмоционального погружения, но и позволит лучше ориентироваться внутри игрового процесса — вы сможете услышать противника раньше, чем он услышит вас. При этом у финских разработчиков получилось создать ультимативное геймерское устройство, не пожертвовав его доступностью для широкого круга фанатов компьютерных игр — чтобы убедиться в этом, достаточно найти SVEN AP-U1100MV в каталогах магазинов электроники и бытовой техники.