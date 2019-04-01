Игровая гарнитура SVEN AP-U989MV

1 апреля 2019, 10:45

Компания SVEN разработала совершенно новую профессиональную игровую гарнитуру SVEN AP-U989MV.

Она предназначена как для меломанов, так и для тех, кто всерьез увлекается играми разного жанра и хочет получить максимальное преимущество над виртуальным противником. Гарнитура выполнена в лаконичном стиле, сочетающим в себе современные разработки дизайна и Hi-Tech решений. Наличие отключаемой LED подсветки позволяет подчеркнуть уникальность Вашего сетапа. Цветовая гамма в стиле stels обеспечивается матовым покрытием rubber coating. Серию профессиональных гарнитур SVEN выделяет наличие такой функции как Объемный звук 7.1, благодаря которому Вы сможете насладиться непревзойденным объемным звучанием в любимой игре или фильме. А интуитивно понятное ПО, идущее в комплекте на диске, сделает процесс настройки лёгким и непринуждённым.

В игровой гарнитуре SVEN AP-U989MV реализована возможность наслаждаться чистейшим звуком без помех и посторонних шумов. Благодаря встроенной звуковой плате, использование данной гарнитуры по достоинству оценят как геймеры разных уровней, так и меломаны. 50 мм динамики и возможность включения 7 виртуальных динамиков добавят яркости любой игре, музыкальному треку или фильму. Многокомпонентные амбушюры из высококачественной искусственной кожи с мягкими вставками из поролона и удобное регулируемое оголовье с металлическим ободом обеспечивают удобную посадку на голову почти любых размеров. Всё это создаёт систему пассивного шумоподавления, которая работает, отсекая лишние звуки вокруг Вас.Для наибольшей эффективности управления Вашим сетапом мы вынесли органы управления гарнитуры SVEN AP-U989MV на пульт. Пульт обрёл своё место на высококачественном кабеле в надёжной тканевой оплётке. Наличие ферритового фильтра защитит от электрических помех и искажений звука. С помощью пульта управления Вы можете изменить значение громкости, отключить или включить микрофон, о чём Вас уведомит двухцветный светодиод, и управлять включением\выключением LED подсветки.Игровая гарнитура SVEN AP-U989MV оборудована несъемным встроенным в левую чашку микрофоном оригинального дизайна. Возможность отключения микрофона реализована на пульте управления. Благодаря наличию микрофона с высокой чувствительностью и высокой защитой от помех, гарнитура SVEN AP-U989MV станет прекрасным и незаменимым помощником в ведении диалогов с командой, по многочисленным каналам связи.