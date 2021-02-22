Игровая гарнитура SVEN AP-G300MV

22 февраля 2021, 15:15

Приятно держать в руках, приятно носить, приятно слушать — все это про новую игровую гарнитуру SVEN AP-G300MV.

Позитивные эмоции она начинает дарить сразу, как только попадает в руки своего владельца, благодаря отличным тактильным ощущениям от покрытия Soft Touch. Сдержанный, но при этом оригинальный дизайн добавляет удовольствия от использования. Амбушюры с покрытием из высококачественной искусственной кожи обеспечивают мягкое, но эффективное прилегание гарнитуры к голове, а значит — отличный уровень комфорта и пассивной звукоизоляции.А завершает картину, конечно, звук от пары динамиков диаметром 40 мм, обеспечивающих широкий частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц. К источнику гарнитура подключается с помощью двух штекеров mini-jack 3,5 мм, которыми оборудовано большинство игровых и не только устройств. Кабель длиной 2,2 метра помещен в надежную тканевую оплетку, которая защищает его и предотвращает спутывание. Микрофон на гибкой ножке с чувствительностью -38 Дб позволяет общаться в голосовых чатах и легко доносить до соратников по команде всю необходимую информацию.Управление громкостью вынесено на одну из чашек наушников, потому настраивать ее можно быстро и не отвлекаясь от игрового процесса. Основной акцент производитель сделал на трех ключевых для игровых наушников параметрах: оптимизированном под игровой процесс звуке, комфорте ношения и надежности. В итоге получилось крайне интересное устройство, сочетающее доступную стоимость с отличными техническими характеристиками — разработчики SVEN в очередной раз доказали свое умение сочетать эти два важнейших параметра. Убедиться в этом уже есть у каждого — продажи гарнитуры SVEN AP-G300MV уже стартовали.