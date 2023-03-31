Новая игровая гарнитура SVEN AP-U910MV

31 марта 2023, 11:45

Эти игровые наушники удивят вас своими возможностями и функционалом. Специально для вашего комфорта, мы оснастили гарнитуру AP-U910MV мягкими охватывающими амбушюрами HIGH PROTEIN и мягким оголовьем. Теперь вы можете наслаждаться музыкой даже несколько часов подряд, не чувствуя дискомфорта.

Отключаемая RGB подсветка обеспечит вашему сетапу неповторимый игровой стиль. При необходимости, можно её отключить на пульте одним нажатием, и так же легко включить.Но это еще не все! Наушники AP-U910MV имеют пульт управления на кабеле, кнопки управления треками и уровнем громкости и кнопку вкл/выкл микрофона. Теперь вы можете контролировать свою музыку, отвечать на звонки с помощью встроенного микрофона гарнитуры, не отрываясь от важных дел.Эффект объёмного звучания 7.1 и возможность индивидуальной настройки звука с помощью ПО позволяют вам наслаждаться звуком на высшем уровне. Вы можете настроить звук под свои индивидуальные предпочтения и наслаждаться музыкой в полной мере.Изменяемый угол чашек и регулируемый угол наклона микрофона позволяют наушникам AP-U910MV идеально подходить к вашей голове и обеспечивать максимальный комфорт. Гибкий микрофон в стальной оплётке и кабель с тканевой оплёткой, препятствующей его спутыванию, добавляют прочности изделию.