Игровая гарнитура SVEN AP-G007MV

25 апреля 2022, 14:45

Геймерская гарнитура — это не только способ получить новые эмоции благодаря звуку в играх и прослушиванию музыки, но и мощное оружие: в динамичных онлайн-играх заранее услышать противника — значит победить.

Новая SVEN AP-G007MV поможет киберспортсменам на полях сражений, станет верной помощницей в общении и обеспечит максимальный комфорт на долгие часы. Ну и, конечно, не нанесет большого ущерба бюджету любителей игр, что будет особенно важно начинающим геймерам, но понравится и профессионалам.

Кабель в прочной и стильной тканевой оплетке максимально защищен от перетирания и не запутывается. Благодаря длине 1.8 метра он позволит подключиться даже к стоящим где-нибудь под столом устройствам. А еще на нем размещен компактный и удобный пульт, благодаря которому можно буквально одним движением управлять громкостью, совершенно не отвлекаясь от игрового процесса. Подключение к источнику звука осуществляется через разъем миниджек 3,5 мм, что позволяет использовать SVEN AP-G007MV не только с ПК, но и с другими устройствами — от смартфонов до консолей. Высококлассное звучание обеспечат динамики диаметром 40 мм.Дизайн у гарнитуры скромный, но привлекательный — она будет отлично смотреться не только на голове юного геймера, но и в ходе делового общения. Отличный уровень комфорта в течение долгих часов использования и пассивной звукоизоляции достигается за счет удобного оголовья и мягких амбушюров из искусственной кожи High Protein, которые совместно позволяют добиться идеального прилегания гарнитуры к голове.Микрофон с чувствительностью -42 дБ на откидной ножке даст возможность пообщаться с членами команды, а также с друзьями, родственниками или коллегами в мессенджерах. А когда он не нужен, его легко сдвинуть в сторону оголовья, чтобы ничего не мешало наслаждаться игрой, прослушиванием музыки или просмотром кино. Интересный дизайн, простота подключения, хороший звук и качественная передача голоса — вот рецепт отличных игровых наушников, которого инженеры SVEN придерживались при создании AP-G007MV. При этом предлагается она по удивительно низкой цене, в чем можно убедиться прямо сейчас — продажи в магазинах электроники и бытовой техники уже стартовали.