Беспроводные наушники SVEN AP-B560MV с LED подсветкой

Новые беспроводные наушники SVEN AP-B560MV порадуют любителей хорошего звука и активного образа жизни.
Возьмите их с собой на прогулку, пробежку или в поездку на велосипеде – любимая музыка будет с вами, а провода не помешают.
Новинка обладает широким функционалом. Эти беспроводные наушники для телефона могут быть использованы в качестве гарнитуры – здесь есть встроенный микрофон и функция принятия вызова. Также на чашке SVEN AP-B560MV есть кнопки переключения треков и разъем для подключения кабеля, если вдруг наушники разрядились. Но это вряд ли будет случаться часто, ведь время работы аккумулятора без подзарядки до 18 часов.
У обладателя SVEN AP-B560MV не возникнет вопрос: как подключить беспроводные наушники к смартфону, планшету или плееру. Все очень просто. В них встроен модуль Bluetooth 4.1, достаточно просто включить их, и они появятся в списке устройств на вашем плеере или смартфоне.
Помимо всего этого у SVEN AP-B560MV есть встроенная LED подсветка, которую можно включать и отключать при желании. В сочетании с матовым черным пластиком она придает модели просто космический вид!
Купить беспроводные наушники SVEN AP-B560MV вы можете в магазинах крупных розничных сетей вашего города.
Особенности:
Беспроводная передача сигнала по Bluetooth 4.1
Возможность управления переключением треков
Функция принятия вызова
Проводная/беспроводная передача аудиосигнала
Время работы от аккумулятора – до 18 часов
Радиус действия до 10 метров