Беспроводные наушники SVEN AP-B560MV с LED подсветкой

28 августа 2018, 12:15

Новые беспроводные наушники SVEN AP-B560MV порадуют любителей хорошего звука и активного образа жизни.

Возьмите их с собой на прогулку, пробежку или в поездку на велосипеде – любимая музыка будет с вами, а провода не помешают.

Новинка обладает широким функционалом. Эти беспроводные наушники для телефона могут быть использованы в качестве гарнитуры – здесь есть встроенный микрофон и функция принятия вызова. Также на чашке SVEN AP-B560MV есть кнопки переключения треков и разъем для подключения кабеля, если вдруг наушники разрядились. Но это вряд ли будет случаться часто, ведь время работы аккумулятора без подзарядки до 18 часов.



У обладателя SVEN AP-B560MV не возникнет вопрос: как подключить беспроводные наушники к смартфону, планшету или плееру. Все очень просто. В них встроен модуль Bluetooth 4.1, достаточно просто включить их, и они появятся в списке устройств на вашем плеере или смартфоне.



Помимо всего этого у SVEN AP-B560MV есть встроенная LED подсветка, которую можно включать и отключать при желании. В сочетании с матовым черным пластиком она придает модели просто космический вид!



Купить беспроводные наушники SVEN AP-B560MV вы можете в магазинах крупных розничных сетей вашего города.



Особенности:



Беспроводная передача сигнала по Bluetooth 4.1

Возможность управления переключением треков

Функция принятия вызова

Проводная/беспроводная передача аудиосигнала

Время работы от аккумулятора – до 18 часов

Радиус действия до 10 метров