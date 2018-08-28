28 августа 2018, 12:15

Беспроводные наушники SVEN AP-B560MV с LED подсветкой

Новые беспроводные наушники SVEN AP-B560MV порадуют любителей хорошего звука и активного образа жизни.

Возьмите их с собой на прогулку, пробежку или в поездку на велосипеде – любимая музыка будет с вами, а провода не помешают.


Новинка обладает широким функционалом. Эти беспроводные наушники для телефона могут быть использованы в качестве гарнитуры – здесь есть встроенный микрофон и функция принятия вызова. Также на чашке SVEN AP-B560MV есть кнопки переключения треков и разъем для подключения кабеля, если вдруг наушники разрядились. Но это вряд ли будет случаться часто, ведь время работы аккумулятора без подзарядки до 18 часов.

У обладателя SVEN AP-B560MV не возникнет вопрос: как подключить беспроводные наушники к смартфону, планшету или плееру. Все очень просто. В них встроен модуль Bluetooth 4.1, достаточно просто включить их, и они появятся в списке устройств на вашем плеере или смартфоне.

Помимо всего этого у SVEN AP-B560MV есть встроенная LED подсветка, которую можно включать и отключать при желании. В сочетании с матовым черным пластиком она придает модели просто космический вид!

Купить беспроводные наушники SVEN AP-B560MV вы можете в магазинах крупных розничных сетей вашего города.

Особенности:

    Беспроводная передача сигнала по Bluetooth 4.1
    Возможность управления переключением треков
    Функция принятия вызова
    Проводная/беспроводная передача аудиосигнала
    Время работы от аккумулятора – до 18 часов
    Радиус действия до 10 метров


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