Накладные наушники с микрофоном SVEN AP-B500MV

13 ноября 2019, 14:15

Как порадовать любителя музыки, который хочет получить максимум качества и удобства от своих наушников, но при этом не готов тратить на них целое состояние?

С появлением беспроводной гарнитуры SVEN AP-B500MV сделать это стало очень просто. Несмотря на невысокую стоимость, эти беспроводные наушники — настоящий «сборник достоинств», которые придутся по душе любому меломану.

Динамики диаметром 40 мм обеспечивают широкий частотный диапазон – от 20 Гц до 20 кГц, а мягкие амбушюры – комфортное ношение и хороший уровень пассивной звукоизоляции, позволяющий пользоваться наушниками в самых разных ситуациях. Поддерживается беспроводное подключение гарнитуры к источнику с помощью Bluetooth, при этом время автономной работы достигает 12 часов! Ваша музыка всегда будет с вами. Ведь даже если аккумулятор разрядится, вы сможете подключить накладные наушники с помощью комплектного кабеля с разъемом minijack.Элегантный и лаконичный дизайн SVEN AP-B500MV будет отлично смотреться как с деловым костюмом, так и с повседневной одеждой. Куда бы вы ни отправились – их можно взять с собой, благодаря складной конструкции они не займут много места, а металлические крепления предохранят от поломок при переноске. С помощью кнопок на правой чашке можно легко управлять громкостью и переключать треки, а встроенный микрофон позволяет общаться по телефону и с помощью программ-мессенджеров.И все эти преимущества SVEN AP-B500MV вы можете получить по действительно низкой цене, которая вас приятно удивит. Найдите их в любимом магазине электроники и убедитесь в этом сами.