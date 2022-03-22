Беспроводная гарнитура SVEN AP-B370MV

22 марта 2022, 10:15

Компания SVEN представила новые накладные беспроводные наушники с микрофоном, с которыми можно не расставаться целый день — буквально с утра до вечера.

Надежная складная конструкция поможет легко носить гарнитуру SVEN AP-B370MV с собой, а благодаря высокотехнологичному покрытию Rubber Coating её всегда приятно взять в руки. Дизайн модели сочетает изящество современных моделей с чертами стиля ретро, на который намекают крепления чашек. В итоге оформление выглядит оригинально, но при этом достаточно строго — устройство будет хорошо смотреться и с повседневной, и с деловой одеждой.

Несмотря на компактность чашек, в них удалось разместить драйверы с диаметром мембраны 40 мм, с легкостью обеспечивающий как хорошую передачу баса, так и проработанный среднечастотный диапазон. Особенно интересна модель разнообразием возможных источников звука. Начать стоит, конечно, с Bluetooth — беспроводная связь стабильно поддерживается на расстоянии до 10 метров. Также возможно проводное подключение кабелем с разъемом миниджек.Но самое интересное — это наличие встроенного плеера, способного воспроизводить файлы с SD-карты, разъем для которой есть на правой чашке. И даже это еще не все — наушники оборудованы встроенным FM-приемником, в общем без развлечений их владельцы точно не останутся. Заряд аккумулятора обеспечивает порядка 8 часов автономности, а это целый рабочий день безостановочного прослушивания.Управлять громкостью и переключать треки можно с помощью механических кнопок на боковой поверхности правой чашки — для этого не нужно доставать и разблокировать смартфон. Встроенный микрофон позволит не только пообщаться по телефону, но и записать голосовое сообщение в мессенджере на должном уровне качества. В общем, устройство настолько универсальное, насколько это вообще возможно. А стоит очень немного — в этом можно убедиться уже сегодня, найдя его в каталогах магазинов электроники.