Новые модели накладных наушников от Digma

9 ноября 2023, 13:45

Бренд DIGMA пополнил линейку накладных беспроводных наушников тремя эргономичными и многофункциональными моделями – BT-15, BT-16, BT-17 и BT-18.

Новинки поддерживают два вида подключения – по Bluetooth и по штатному аудиокабелю 3,5 мм. Это делает их совместимыми с большим количеством устройств – ПК, ноутбуками, смартфонами, планшетами и плеерами.

Модуль Bluetooth 5.0 обеспечивает надежное и стабильное соединение наушников с другими гаджетами. Достоинство этой версии – повышенная энергоэффективность, поэтому модуль экономно потребляет электроэнергию у аккумулятора. Радиус действия беспроводного сигнала составляет до 10 м. Этот вариант подключения подойдет тем, кому нужно моментальное сопряжение устройств и свобода движения без проводов.



В комплекте с каждой гарнитурой идет съемный аудиокабель 3,5 мм. С проводным подключением можно продолжать слушать музыку, даже если у наушников сел аккумулятор. Кабель также пригодится для гаджетов без Bluetooth-соединения.



Производитель снабдил все три модели высококачественными 40-миллиметровыми динамиками. Они воспроизводят высококачественный объемный звук: BT-15 и BT-16 – в диапазоне 20 Гц – 20к Гц, BT-17 – в диапазоне 40 Гц – 20кГц, BT-18 – в диапазоне 35 Гц – 20к Гц. Чувствительность наушников составляет 105-110 дБ, а импеданс – 32 Ом.



Новинки оснащены большим набором полезных функций. Встроенный микрофон пригодится для важных рабочих разговоров или общения с друзьями. Система Hands-free позволит отвечать на звонки без необходимости доставать смартфон из сумки или кармана. Во всех девайсах предусмотрен слот для TF-карты.



Модели отличаются между собой конструкцией, внешним видом и мощностью аккумулятора. BT-16, BT-17 и BT-18 компактно складываются и не займут много места в сумке или рюкзаке. Они отлично подойдут для использования в транспорте, командировках и путешествиях. Гарнитуры весят всего 185, 172 и 164 г, поэтому не вызовут усталости даже после долгого использования. BT-15 не складываются, зато имеют самый легкий вес – 142 г.

Модели BT-16 и BT-17 выполнены в черном цвете и обладает классическим строгим дизайном.BT-18 также поставляется в черном цвете и отличается гладкой, обтекаемой формой и отсутствием логотипов. Наушники BT-15 имеют несколько вариантов расцветки: стильную бело-серебристую, контрастную черно-бирюзовую и лаконичную серебристо-черную.



Гарнитура BT-18 оснащена встроенным аккумулятором на 200 мАч. Батареи хватит на 6 часов непрерывного воспроизведения музыки или 4 часа разговора. В BT-16 установлен аккумулятор на 250 мАч, которого достаточно для 7 часов беспрерывной работы. BT-17 с аккумулятором на 300 мАч выдержит до 10 часов прослушивания аудиофайлов или до 5 часов общения по голосовой связи. Время работы BT-15 от аккумулятора составляет 7 часов. В этом девайсе установлена батарея на 300 мАч.





Новинки оборудованы адаптивным оголовьем. Оно поможет легко отрегулировать наушники по размеру головы и избежать ненужной нагрузки и переутомления. Мягкие амбушюры обеспечат комфорт во время долгого ношения гарнитуры. Все кнопки управления удобно расположены прямо на чашке наушников: питание, регулировка громкости, переключение треков, ответ на телефонный вызов, выбор режима работы.