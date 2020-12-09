Apple выпустила для AirPods Max аудиокабель с разъёмами Lightning и 3,5 мм

9 декабря 2020, 11:15

Ранее сегодня Apple представила свои первые беспроводные накладные наушники, которые получили название AirPods Max.

Теперь стало известно, что компания незаметно добавила в ассортимент своего фирменный интернет-магазин двунаправленный аудиокабель Lightning–3,5 мм, стоимостью $35, который можно использовать с новыми наушниками.