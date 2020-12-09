Apple выпустила для AirPods Max аудиокабель с разъёмами Lightning и 3,5 мм

Ранее сегодня Apple представила свои первые беспроводные накладные наушники, которые получили название AirPods Max.
Теперь стало известно, что компания незаметно добавила в ассортимент своего фирменный интернет-магазин двунаправленный аудиокабель Lightning–3,5 мм, стоимостью $35, который можно использовать с новыми наушниками.
Несмотря на свою стоимость, аксессуар представляет собой простейший кабель с 3,5-мм аудиоразъёмом с одной стороны и штекером Lightning с другой. Его длина составляет 1,2 м. При заказе AirPods Max в интернет-магазине Apple, пользователи видят новый кабель в списке рекомендуемых сопутствующих товаров. Компания заявляет, что его можно использовать для подключения AirPods Max и Beats Solo Pro к источникам звука с 3,5-мм аудиовыходом, не поддерживающим беспроводное подключение.
Кроме того, новый кабель можно использовать для подключения iPhone или iPad к автомобильным стереосистемам со входом AUX. Ещё аксессуар можно использовать для записи звука на смартфон или планшет с музыкальных инструментов и внешних микрофонов .
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