Беспроводные наушники SVEN AP-B700MV

20 ноября 2020, 12:45

Накладные наушники — отличная находка для тех, кто не хочет использовать внутриканальные, но при этом не готов постоянно носить с собой громоздкие полноразмерные модели.

Новые SVEN AP-B700MV сочетают в себе все преимущества, которые привлекают к накладным решениям поклонников этого форм-фактора: комфорт ношения, компактность и интересное звучание.За звук в них отвечают высококачественные динамики с размером диафрагмы 40 мм, которые обеспечивают полноценное воспроизведение полного спектра слышимых частот — от 20 Гц до 20 кГц. А потрясающий комфорт повседневного использования дарит складной корпус с мягкой накладкой на оголовье. Помимо прочих своих достоинств он отлично выглядит и способен как подчеркнуть оригинальный стиль городских модников, так и стать отличным дополнением к повседневной или спортивной одежде.К источнику звука наушники подключаются по Bluetooth, но можно воспользоваться и проводным соединением с помощью надежного комплектного кабеля. Оно пригодится в самолете, либо для экономии заряда батареи. Хотя сильно экономить не придется — время работы SVEN AP-B700MV от аккумулятора достигает 8 часов. Хватит на полный рабочий день и еще запас останется.Встроенный высокочувствительный микрофон позволит разговаривать по телефону, записывать сообщения в мессенджерах или общаться с голосовым ассистентом в вашем смартфоне. Доставать и разблокировать телефон владельцам SVEN AP-B700MV практически не нужно — управлять звонками и воспроизведением можно с помощью трехкнопочного пульта, расположенного на правой чашке.