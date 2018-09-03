3 сентября 2018, 13:15

Новые внутриканальные беспроводные наушники SVEN E-225B со встроенным модулем Bluetooth отлично подойдут всем любителям активного образа жизни.Наушники хорошо держатся и не выпадают даже во время пробежки. При этом SVEN E-225B подключаются к источнику звука (плееру или смартфону) при помощи модуля Bluetooth 4.1. Это значит, что никакие лишние провода не будут вам мешать. А если вы устали от музыки, то наушники можно вынуть, они соединятся между собой с помощью магнитов, расположенных в корпусе, и не потеряются.Благодаря встроенному микрофону наушники SVEN E-225B можно использовать в качестве гарнитуры и принимать входящие звонки. Кнопками на проводе наушников удобно управлять треками и уровнем громкости музыки.Встроенный аккумулятор обеспечивает наушникам до 5 часов работы без дополнительной подзарядки. Так что можно не волноваться, что во время утренней пробежки вы останетесь без любимой музыки!Купить внутриканальные наушники SVEN E-225B можно в крупных розничных сетях вашего города.Особенности:Беспроводная передача сигнала по Bluetooth 4.1Возможность управления входящими вызовами во время использования с мобильным телефономУправление треками и уровнем громкости при прослушивании музыкиДва дополнительных комплекта сменных амбушюровВремя работы от аккумулятора – до 5 часовРадиус действия до 10 метров