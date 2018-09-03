Новые внутриканальные беспроводные наушники SVEN E-225B со встроенным модулем Bluetooth отлично подойдут всем любителям активного образа жизни.
Наушники хорошо держатся и не выпадают даже во время пробежки. При этом SVEN E-225B подключаются к источнику звука (плееру или смартфону) при помощи модуля Bluetooth 4.1. Это значит, что никакие лишние провода не будут вам мешать. А если вы устали от музыки, то наушники можно вынуть, они соединятся между собой с помощью магнитов, расположенных в корпусе, и не потеряются.
Благодаря встроенному микрофону наушники SVEN E-225B можно использовать в качестве гарнитуры и принимать входящие звонки. Кнопками на проводе наушников удобно управлять треками и уровнем громкости музыки.
Встроенный аккумулятор обеспечивает наушникам до 5 часов работы без дополнительной подзарядки. Так что можно не волноваться, что во время утренней пробежки вы останетесь без любимой музыки!
Купить внутриканальные наушники SVEN E-225B можно в крупных розничных сетях вашего города.
Особенности:
Беспроводная передача сигнала по Bluetooth 4.1
Возможность управления входящими вызовами во время использования с мобильным телефоном
Управление треками и уровнем громкости при прослушивании музыки
Два дополнительных комплекта сменных амбушюров
Время работы от аккумулятора – до 5 часов
Радиус действия до 10 метров
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