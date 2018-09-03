3 сентября 2018, 13:15

Внутриканальные наушники SVEN E-225B

Новые внутриканальные беспроводные наушники SVEN E-225B со встроенным модулем Bluetooth отлично подойдут всем любителям активного образа жизни.

Наушники хорошо держатся и не выпадают даже во время пробежки. При этом SVEN E-225B подключаются к источнику звука (плееру или смартфону) при помощи модуля Bluetooth 4.1. Это значит, что никакие лишние провода не будут вам мешать. А если вы устали от музыки, то наушники можно вынуть, они соединятся между собой с помощью магнитов, расположенных в корпусе, и не потеряются.

Благодаря встроенному микрофону наушники SVEN E-225B можно использовать в качестве гарнитуры и принимать входящие звонки. Кнопками на проводе наушников удобно управлять треками и уровнем громкости музыки.

Встроенный аккумулятор обеспечивает наушникам до 5 часов работы без дополнительной подзарядки. Так что можно не волноваться, что во время утренней пробежки вы останетесь без любимой музыки!

Купить внутриканальные наушники SVEN E-225B можно в крупных розничных сетях вашего города.

Особенности:

    Беспроводная передача сигнала по Bluetooth 4.1
    Возможность управления входящими вызовами во время использования с мобильным телефоном
    Управление треками и уровнем громкости при прослушивании музыки
    Два дополнительных комплекта сменных амбушюров
    Время работы от аккумулятора – до 5 часов
    Радиус действия до 10 метров
Оцените новость:
  • 0 оценок