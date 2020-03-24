Стильная беспроводная гарнитура SVEN E-240B

24 марта 2020, 10:45

Прочный металлический корпус со строгим и элегантным дизайном будет уместно смотреться в любой ситуации и с любой одеждой, а комплект из трех пар сменных амбушюров поможет достичь максимального комфорта использования.

Аккумулятор новинки способен обеспечивать ее автономную работу в течение 5 часов, музыка будет оставаться с вами в дороге до офиса, на тренировке или длинной прогулке — где бы вы ни оказались. С помощью специального пульта управления вы сможете переключать играющие треки, регулировать громкость или отвечать на звонки, пока ваш смартфон лежит в кармане или сумке. Подключение к нему осуществляется с помощью Bluetooth — больше никаких проводов, сегодня это не просто удобная опция, а стандарт при разработке универсальных и комфортных в использовании гарнитур.Высококачественные динамики SVEN E-240B с диаметром мембраны 10 мм способны воспроизводить широкий частотный диапазон и одинаково хорошо справляются как со сложными оркестровыми аранжировками, так и с танцевальными композициями. Встроенный в пульт для управления микрофон позволяет как общаться по телефону, так и записывать голосовые сообщения в различных мессенджерах — какой бы вариант вы не выбрали, собеседники отчетливо услышат каждое ваше слово.Гарнитура SVEN E-240B уже появилась на полках крупных магазинов электроники. Качество модели вас непременно порадует, а цена — приятно удивит.