Полностью беспроводная гарнитура SVEN E-335B

13 августа 2021, 10:45

На прогулке или в спортзале, в офисе или общественном транспорте новая беспроводная гарнитура SVEN E-335B станет вашей надежной спутницей, всегда готовой помочь не только послушать любимую музыку или подкасты, но и совершить звонок или записать голосовое сообщение.



Ну и, конечно, она подчеркнет вашу индивидуальность и стиль — дизайн новинки строг и лаконичен, но при этом максимально эффектен и привлекателен.

Первым обращает на себя внимание кейс для хранения и зарядки наушников. Отделка с софт-тач покрытием, светодиодные индикаторы на передней панели и оригинальная форма корпуса напоминают лучшие из премиальных продуктов, несмотря на то, SVEN E-335B предлагается по доступной для широкого круга покупателей цене. При этом кейс не очень большой и легко поместится в карман, зарядка осуществляется через самый распространенный на сегодняшний день порт USB Type C — комфорту использования уделено ничуть не меньше внимания, чем внешнему виду.Наушники выполнены в форм-факторе «вкладышей» и максимально удобны: в отличие от внутриканальных решений они не погружаются глубоко в слуховой проход, но при этом обеспечивают надежную посадку и отличный звук в широком диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц. Помимо воспроизведения музыки они позволяют управлять входящими звонками и проигрыванием треков — главные действия пользователь может совершать одним движением, не доставая смартфон или другой гаджет из кармана.Встроенный аккумулятор способен поддерживать автономную работу внутриканальных наушников до 3 часов — и на длительную прогулку хватит, и на поездку до офиса или тренировку. С учетом подзарядки от кейса общее время работы достигает 12 часов, на целый день этого точно будет достаточно. Высокочувствительные микрофоны гарнитуры отлично справляются с передачей голоса даже в сложных условиях — общение с друзьями, коллегами и родными вместе со SVEN E-335B будет приносить только удовольствие. Стать их обладателем можно прямо сейчас — продажи в крупных магазинах электроники уже стартовали.