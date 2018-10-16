Новая линейка беспроводных внутриканальных наушников SVEN

16 октября 2018, 14:15

Компания SVEN представляет новую линейку ярких беспроводных внутриканальных наушников, которые идеально подходят для занятий спортом.



Новинки представлены в трех цветовых решениях: лаконичном черном, черно-красном и черно-зеленом. Они подключаются к плееру или смартфону с помощью Bluetooth 4.1, а это значит, что никакие лишние провода не помешают вам на прогулке или пробежке.

Модели SVEN E-215B, E-216B и E-217B имеют съемный шейный обод, благодаря которому наушники не выпадают и не скользят даже при интенсивном движении. На проводе наушников есть небольшой пульт управления, который позволяет не только переключать треки или регулировать уровень громкости, но и принимать входящие вызовы во время использования с мобильным телефоном.В фирменной упаковке, помимо самих наушников, вы найдете два дополнительных комплекта сменных амбушюров. Они позволяют изменять размер наушников для вашего удобства, благодаря чему те хорошо держатся и не выпадают даже во время интенсивных занятий спортом или быстрой ходьбы.Беспроводные наушники SVEN E-215B, E-216B и E-217B уже поступили в продажу. Вы можете купить их в магазинах крупных розничных сетей вашего города.Особенности:Специальная конструкция для использования во время занятий спортом или другой физической активностиСъёмный шейный ободБеспроводная передача сигнала по Bluetooth 4.1Возможность управления входящими вызовами во время использования с мобильным телефономУправление треками и уровнем громкости при прослушивании музыкиДва дополнительных комплекта сменных амбушюровВремя работы от аккумулятора – до 5 часовРадиус действия до 10 метров