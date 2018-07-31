Старт продаж беспроводных наушников-гарнитуры MEIZU POP

31 июля 2018, 9:45

MEIZU представляют свою первую полностью беспроводную Bluetooth-гарнитуру MEIZU POP, разработанную специально для использования во время занятий спортом и для прогулок.

Теперь ваша свобода не знает ограничений. Гарнитура идет в комплекте с компактным стильным кейсом, в котором наушники не только хранятся, но и заряжаются.



Выверенный дизайн формы наушников позволяют гарнитуре идеально сидеть в ушной раковине и не выпадать даже во время активных упражнений, таких как бег или силовые тренировки. Поставляемые в комплекте накладки и насадки разных размеров, позволят подобрать такую форму наушников, которая удобна именно вам. Гарнитура MEIZU POP имеет рейтинг влагозащиты IPX5, который гарантирует сохранность гарнитуры от пота и дождя.



Наши компактные и стильные наушники имеют вес всего по 5,8 грамм каждый, что легче 5-рублевой монеты. Наушник гладкой скругленной формы удобно сидит в ухе и не вызывает дискомфорт даже после многих часов прослушивания.



Гарнитура MEIZU POP управляется при помощи сенсорной панели на наушниках. Одно касание - и вы можете включить музыку, изменить громкость, совершить звонок или запустить голосовое управление.



С новой гарнитурой MEIZU POP вы сможете насладиться кристальной четкостью стереозвука, который одинаково звучит в обоих наушниках. Идеально запаянная структура полости микрофона и эффективные технологии шумоподавления сокращают фоновые шумы и эхо и создают впечатление живого общения, а естественная звукоизоляция наушников подобной формы позволит вам минимально отвлекаться на внешние шумы.



Качество звука – главный критерий любых наушников. В MEIZU POP установлена Hi-Fi динамическая диафрагма из графена диаметром 6 мм, которая отвечает за расширенные низкие частоты, мощный звук и сбалансированную трехчастотную стабилизацию. Фронтальная часть наушника имеет сбалансированный дизайн, который позволяет минимизировать давление в ушном канале для максимально комфортного использования.



Стильный и компактный зарядный кейс MEIZU POP поддерживает функцию зарядки через USB Type-C, совместимый с многими беспроводными зарядными устройствами. Полностью заряженная гарнитура работает до 3 часов; дополнительные 12 часов вы можете добавить, заряжая гарнитуру в зарядном кейсе. Итого – до 15 часов работы наушников!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MEIZU POP:



Наушники



Bluetooth 4.2

Импеданс наушников: 16 Ω

Мощность: 5 мВт

Частотный диапазон: 20 – 20000 Гц

Чувствительность наушников: 101 дБ на 1 кГц

Чувствительность микрофона: -38 дБ на 1 кГц

Вес: 5.8 г (каждый наушник)

Емкость: 85 мАч (каждый наушник)



Зарядный кейс



Емкость: 700 мАч

Тип: литий-полимерный аккумулятор

Вес: 48 г (без наушников)

Разъем для зарядки: Type-C, поддержка беспроводной зарядки