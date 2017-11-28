Старт продаж спортивной стерео Bluetooth-гарнитуры MEIZU EP52

28 ноября 2017, 12:15

Одним из главных преимуществ гарнитуры MEIZU EP52 является ее легкий, почти неощутимый вес.

Новейшие материалы, улучшенная структура, включающее мягкий ободок, и сбалансированный дизайн - сделали возможным распределить вес между плечами и шеей. Каждый наушник весит всего 3 грамма, что делает их неощутимыми во время тренировок или бега, а ободок обеспечивает дополнительную фиксацию.



Сами наушники стали заметно компактнее и легче, по сравнению с MEIZU EP51. Диафрагма из биоцеллюлозы и уникальный дизайн гарнитуры EP52 позволили расширить вибрирующую поверхность диафрагмы и увеличить амплитуду вибрации. Благодаря этому вы можете слышать все оттенки передаваемого звука и наслаждаться глубокими басами, пока ведете активный образ жизни. Говоря проще, звук в MEIZU EP52 стал еще лучше: более объемным и детальным.



Кроме встроенных магнитов, благодаря которым вы можете скреплять вместе наушники, гарнитура EP52 оснащена датчиком на основе эффекта Холла. Когда вы не используете гарнитуру, вы можете «смагнитить» наушники-вкладыши, чтобы поставить на паузу музыку или закончить телефонный звонок. Если наушники остаются скрепленными вместе более 5 минут, гарнитура автоматически выключается.



В MEIZU EP52 используется новая энергосберегающая технология. Аккумулятора емкостью 130 мАч хватает в среднем на 8 часов проигрывания музыки, 150 часов в режиме ожидания с включенным Bluetooth или 700 часов в выключенном состоянии. На полную зарядку аккумулятора требуется около 2 часов через micro-USB разъем.



Гарнитура MEIZU EP52 отвечает стандарту защиты IPX5 – это значит, что теперь все устройство надежно защищено от влаги и вам больше не придется беспокоиться, что, вспотев, вы повредите гарнитуру. В EP52 установлен Bluetooth-аудиомодуль на чипе CSR 8645 с поддержкой аудиоалгоритма APT-X. Благодаря поддержке Bluetooth 4.1 с EP52 вы всегда на связи и с любимой музыкой.



MEIZU EP52 – это идеальный подарок на любой праздник, будь то День Рождения или Новый Год. Элегантная и стильная упаковка гарнитуры, внутри которой находится сама гарнитура, резиновый компактный чехол для переноски, USB-шнурок для зарядки, а также комплект сменных амбушюр и документация – станут отличным подарком.