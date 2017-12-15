Старт продаж гибридной трехдрайверной гарнитуры MEIZU FLOW

Компания MEIZU объявляет о старте продаж своей флагманской трехдрайверной гибридной проводной аудиогарнитуры - MEIZU FLOW.
Основой качественного звучания наушников являются излучатели, поэтому в MEIZU FLOW установлены два арматурных излучателя и один динамический, с высокой точностью воспроизведения, для усиления глубины басов. Два высокочувствительных уравновешенных излучателя наращивают качество звука на средних и высоких частотах. Завершающим штрихом является специальный частотный разделитель, производящий сбалансированный звук в большом диапазоне.
Наушники FLOW были созданы совместными усилиями главного акустического подразделения MEIZU и Института Акустики Китайской Академии Наук. Была проведена оптимальная калибровка в соответствии с амплитудно-частотными характеристиками, что позволило добиться более сбалансированного звука, лучшей звукопередачи и детализации.
В гарнитуре MEIZU FLOW появилась новая технология Bass Venting System (BVS) - для усиления глубины низких частот. С помощью специального воздуховода стало возможным увеличить низкочастотный отклик, а динамический излучатель с измененным объемом, дополненный филигранно изогнутым микрофильтром, еще больше увеличили чистоту и динамический диапазон, чтобы вы могли наслаждаться басом, глубоким, как океан.
Соединение эстетики и качественного звука. Дизайн наушников FLOW отличает отличная эргономика: благодаря отточенному изгибу, наушники идеально сидят в ушах. Максимально продуманная форма гарантирует стабильную посадку и комфорт, который позволит вам наслаждаться любимой музыкой, абсолютно забыв о самих наушниках. Благодаря сотрудничеству MEIZU с ярким японским дизайнером Кошо Цубои был создан продукт, в котором одновременно реализованы страсть к музыке, уникальная эстетическая концепция и пристальное внимание к новейшим технологиям в мире звука.
Качественный кабель гарантирует качественный звук. В наушниках MEIZU FLOW используется качественный посеребренный медный провод для обеспечения низкого сопротивления и высокого коэффициента проводимости. Специально подобранный качественный MEMS микрофон позволил добиться превосходного качества передачи звука. В наушниках FLOW микрофон и аудио кабели разведены отдельно, для сокращения электрических помех от проводов и передачи оригинального звука.
Три вида (шесть пар) насадок, созданных специально для Flow – силиконовые, двуслойные и пенные (которые можно смять, вставить в ушной канал, где они расправятся под форму уха) - представлены в двух цветах: более темном и более светлом. В комплекте с наушниками, для удобства, поставляются адаптер для самолета и силиконовый чехол.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MEIZU FLOW:
Гибридные наушники с тремя излучателями MEIZU FLOW
Вес: 22,7 г
Цвет: Серебристый, черный
Длинна кабеля: 1,18 м
Импеданс: 32 Ом
Аудио-разъем: 3.5 мм
Частотный диапазон: 10 Гц – 30 КГц
Пульт управления: Трехкнопочный
Чувствительность: 105 дБ (при 1 КГц)
Jack type: Straight pin
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Старт продаж гибридной трехдрайверной гарнитуры MEIZU FLOW
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