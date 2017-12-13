Старт продаж MEIZU M5c 32 ГБ

13 декабря 2017, 10:45

Компания MEIZU объявляет о старте продаж старшей версии самого доступного смартфона MEIZU – модели M5c версии 32 ГБ.



MEIZU M5c – самый компактный представитель пятого поколения М-серии. Смартфон получил экран с диагональю 5 дюймов и HD-разрешением, с аккуратными тонкими рамками вокруг экрана и яркий, стильный, ударопрочный корпус из поликарбоната.

MEIZU M5c работает с двумя SIM-картами, оба слота поддерживают все наиболее распространенные в России частоты LTE (включая Band 20), а вместо второй "симки" можно установить карту памяти microSD объёмом до 128 ГБ, расширив таким образом встроенную память устройства в 32 ГБ. MicroUSB-порт поддерживает OTG и USB HOST: можно подключать флешки! "Сердцем" MEIZU M5c стал 4-ядерный 64-битный процессор MT6737 с частотой 1.3 ГГц (ARM Cortex-A53 64-bit) от MediaTek. За быстродействие смартфона также отвечают графический модуль Mali-T720 и 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3.Основная 8 Мп камера MEIZU M5c с двухтоновой вспышкой, быстрым автофокусом, 4 линзами и апертурой f/2.0, позволяет делать хорошие снимки как на улице, так и в помещении, а 5 Мп фронтальная камера с апертурой f/2.2, поддержкой алгоритмов съемки от ArcSoft и технологией Face AE Light Boost, позволит делать классные сэлфи с друзьями! Специальный софт камеры MEIZU дает возможность работать со множеством предустановленных фильтров для оптимизации изображения (например, улучшение контуров лица и другое) в реальном времени, еще до того момента, когда нажата клавиша спуска затвора, а также делать фото в ручном режиме, с ручной настройкой множества параметров снимка!MEIZU M5с поддерживает работу со спутниковыми системами GPS и ГЛОНАСС, включает интерфейсы беспроводной связи Bluetooth 4.1 LE и Wi-Fi 802.11 n/g/b/a (2.4 ГГц), умеет воспроизводить аудио и видеофайлы любых форматов, без установки сторонних кодеков или плееров. При очень компактных габаритах (144 х 70.5 х 8.3 мм) и весе всего в 135 грамм, MEIZU M5c оснащён мощной батареей емкостью 3000 мАч, заряда которой хватит, чтобы обеспечить до 2 дней работы от одной зарядки при активном использовании смартфона.Фирменная многофункциональная сенсорно-механическая кнопка mBack, касание по которой выполняет действие "Назад", а нажатие – "Домой" (при длительном нажатии – можно удобно погасить экран), предлагает пользователю новый принцип управления смартфоном "одной кнопкой", к которому очень легко привыкнуть! Фирменная оболочка FLYME 6-й версии расширяет штатные возможности Android-смартфона, позволяя записывать звонки в высоком качестве, устанавливать цифровой пароль на запуск любых приложений, в том числе и установленных лично пользователем, имеет встроенный антивирус и возможность оптимизации занятой памяти устройства. С помощью FLYME можно установить запуск любого приложения с выключенного экрана устройства простым росчерком. И это лишь некоторые фишки смартфонов MEIZU, работающих на базе оболочки FLYME, которые теперь становятся еще доступнее для покупателей, с выходом MEIZU M5c! К слову, MEIZU M5c стал первым смартфоном MEIZU с предустановленной версией FLYME 6.