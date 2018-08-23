MEIZU снизила цены на M6 NOTE

23 августа 2018, 14:45

MEIZU M6 NOTE обладает металлическим корпусом, ярким IPS-дисплеем с диагональю 5.5” и разрешением FullHD, выполненным с традиционно высоким для смартфонов MEIZU качеством картинки, защищенным стеклом с эффектом 2.5D.

«Сердцем» смартфона впервые для MEIZU стал чип от компании Qualcomm, Snapdragon 625, это 8-ядерный 64-битный процессор с ядрами Cortex-A53 частотой до 2 ГГц. За быстродействие устройства отвечают также графический чип Adreno 506 и 3 ГБ, либо 4 ГБ быстрой оперативной памяти. Объем встроенной памяти равен 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ.



Смартфон MEIZU M6 NOTE оснащен двойной основной камерой для отличных кадров с эффектом боке! В M6 NOTE установлены 12 Мп + 5 Мп модули Sony и Samsung, младший – монохромный, а старший – с апертурой f/1.9, 6 линзами и специальным портретным режимом с художественным размытием заднего плана. Для любителей делать отличные селфи предлагается 16 Мп фронтальная камера с апертурой f/2.0. Сканер отпечатков встроен в фирменную многофункциональную кнопку mTouch.



Невероятную автономность, ставшую уже классической для линейки NOTE от MEIZU, в новом MEIZU M6 NOTE обеспечивает встроенная батарея нового поколения на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки!



