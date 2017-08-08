Meizu M6 Note – дата релиза и спецификации

8 августа 2017, 9:15

В Сети Weibo «всплыли» некоторые подобности касательно не представленного пока еще смартфона Meizu M6 Note.

Анонс новинки, судя по всему, намечен на 6 сентября.



Аппарат получит металлический корпус, а, кроме того, будет обладать сканером отпечатков пальцев, расположенным на тыльной панели. Диагональ дисплея терминала - 5,5-дюймов, а его разрешение – Full HD. Отдельно отмечено наличие двойной основной камеры на 13Мп. В качестве аппаратной платформы – 8-ядерный MediaTek Helio P25 (MT6757T) + 3 либо 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

На данный момент уже известна стоимость терминала. Так, версия новинки с 4 ГБ ОЗУ оценена в $240.