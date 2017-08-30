MEIZU M6 NOTE - первый смартфон одноименного проиводителя на Qualcomm

30 августа 2017, 10:15

Компания MEIZU представляет свой первый смартфон на базе чипсета Qualcomm – MEIZU M6 NOTE.

Новинка стала обновлением невероятно успешной линейки NOTE от MEIZU, впервые в модельном ряду производителя предложив пользователям устройство на базе чипа Snapdragon!



MEIZU M6 NOTE обладает ярким 5.5” сенсорным IPS IGZO дисплеем с разрешением FullHD, выполненным с традиционно высоким для смартфонов MEIZU качеством отображения картинки, защищенным стеклом с эффектом 2.5D.



Смартфон MEIZU M6 NOTE оснащен двойным модулем камеры для отличных кадров с эффектом боке! В M6 NOTE установлены 12 Мп + 5 Мп модули Sony, младший – монохромный, а старший - с апертурой f/1.9, 6 линзами и специальным портретным режимом с художественным размытием заднего плана. Для любителей делать отличные сэлфи предлагается 5-линзовая фронтальная камера на 16 Мп с апертурой f/2.0 .



MEIZU M6 NOTE традиционно получил полностью металлический корпус. А удобная сенсорно-механическая многофункциональная клавиша mTouch, как и раньше, оснащена точным и быстрым сканером отпечатков пальцев. Как и прежде, касанием по кнопке можно совершить действие «назад», коротким нажатием вернуться на главный экран, а длительным – погасить дисплей устройства. С помощью сканера отпечатка пальцев можно блокировать доступ не только к самому устройству, но и к любому из приложений в нем.



MEIZU M6 NOTE имеет гибридный слот для двух Nano-Sim карт. Оба слота поддерживают работу с сетями LTE (включая band 20), а вместо второй симки можно вставить карту памяти microSD до 128 ГБ, расширив этим встроенную память устройства.



Невероятную автономность работы, ставшую уже классической для линейки NOTE от MEIZU, в новом MEIZU M6 NOTE обеспечивает встроенная батарея нового поколения на 4000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки! Также MEIZU M6 NOTE традиционно поддерживает работу со спутниковыми системами A-GPS и ГЛОНАСС, включает интерфейсы беспроводной связи BlueTooth и WiFi (2.4/5ГГц), поддерживает USB-OTG и USB HOST, умеет без проблем воспроизводить аудио и видео файлы любых форматов, без установки сторонних кодеков или плееров.



Смартфон MEIZU M6 NOTE работает на базе Android 7.1 под управлением собственной оболочки нового поколения - FLYME 6. Максимально точно проработанная оболочка FLYME полностью меняет стандартный интерфейс Android, делая его более дружелюбным и простым в освоении даже неподготовленным пользователем. FLYME предлагает удобное управление жестами, различные стили оформления тем, возможность резервного сохранения настроек и пользовательских данных, а также такие полезные штатные опции, как запись звонков или встроенный антивирус в приложении Безопасность. В новой версии FLYME 6 добавлено еще больше функций и анимаций, интерфейс стал еще проще, но функциональнее.



MEIZU M6 NOTE доступен с объемами встроенной памяти 16 ГБ и 32 ГБ и поддержкой карт microSD, в четырех различных цветах: полностью черном, невероятным синем, а также в традиционном серебристом и золотом. В России новый MEIZU M6 NOTE появится уже осенью 2017 года.

Технические характеристики MEIZU M6 NOTE:



Связь: 2 nanoSIM карты с поддержкой LTE (включая band 20)

Дисплей: 5,5” 2.5D, 1920х1080 точек (FullHD, 403ppi, IGZO), яркость 450кд/м2, контрастность 1000:1

Процессор: Qualcomm Snapdragon 625 (14нм, Cortex A53, 8 x 2.0 ГГц)

Графика: Adreno 506

Оперативная память: 3 ГБ

Встроенная память: 16 ГБ / 32 ГБ + microSD

Камера: 12 Мп + 5 Мп, 6 линз, фазовый автофокус (0.2 сек), f/1.9, портретный режим с эффектом боке

Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.0, 5 линз, поддержка алгоритмов AcrSoft

Wi-Fi (802.11 a/b/g/n; 2.4ГГц/5ГГц), Bluetooth 4.2 + LE, microUSB с поддержкой OTG, USB-HOST, 3,5-мм разъем для наушников

Сканер отпечатков пальцев mTouch, распознавание за 0.2 сек, поддержка 5 пальцев, 360 градусов сканирования

Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, цифровой компас

Батарея: 4000 мАч, поддержка быстрой зарядки

Габариты: 154.6 х 75.2 х 8.35 мм, вес 173 гр

Цвета корпуса: черный, серебристый, синий и золотой