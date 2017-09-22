MEIZU M6 и MEIZU M20 представлены официально

22 сентября 2017, 11:15

MEIZU представила два новых продукта – бюджетный смартфон MEIZU M6, а также обновление своего популярного PowerBank – новый MEIZU M20.MEIZU M6 - наследник супер-хита продаж в Китае с очень удачным сочетанием цены, производительности и дизайна - смартфона MEIZU M5. Сочетая в себе все преимущества смартфонов MEIZU по максимально доступной цене из линейки «М», новинка получила компактный корпус, дисплей с диагональю 5.2”, быстрый сканер отпечатков, улучшенную фронтальную камеру и ёмкую батарею, предлагающую длительную автономную работу устройства от одной зарядки. А также обновленный дизайн задней крышки, схожий с флагманскими моделями!MEIZU M6 имеет монолитный компактный корпус из высококачественного прочного поликарбоната со специальной краской, похожей на металл, и поддерживает работу с двумя SIM-картами. Оба слота поддерживают работу с российскими сетями 4G, а вместо второй симки можно вставить карту памяти формата MicroSD объёмом до 128 ГБ, расширив таким образом встроенную память устройства в 16 ГБ или 32 ГБ. Традиционно, универсальный лоток извлекается с помощью специального стильного ключа-скрепки.MEIZU М6 оснащен ярким и красочным 5.2” IPS-дисплеем с HD-разрешением, выполненным по технологии "GFF полная ламинация", с защитой от царапин закаленным стеклом с эффектом 2.5D. Сердцем новинки стал 8-ядерный процессор MediaTek MT6750N Cortex A53 с частотой до 1.5 ГГц. За быстродействие смартфона отвечают графический модуль Mali T860 и 2 ГБ либо 3 ГБ оперативной памяти LPDDR3. Объём встроенной памяти равен 16 ГБ или 32 ГБ, которую, напоминаем, можно расширить с помощью карт памяти формата MicroSD. MicroUSB-порт поддерживает OTG и USB HOST: можно подключать флешки!Основная камера MEIZU M6 имеет разрешение в 13Мп и модуль Sony IMX278, способна снимать видео в 1080р, а фото - с частотой до 30 кадров в секунду. Быстрая фокусировка не позволит упустить важный момент из жизни и сохранит его на вашем смартфоне. А фронтальная камера получила обновленный модуль на 8 Мп и идеально подойдет для любителей снимать «сэлфи», может похвастаться наличием различных фильтров для оптимизации изображения (например, улучшения контуров лица и другое) в реальном времени, еще до того момента, когда нажата клавиша спуска затвора.MEIZU M6 поддерживает работу со спутниковыми системами GPS и ГЛОНАСС, включает интерфейсы беспроводной связи BlueTooth 4.1 LE и WiFi (2.4/5ГГц), умеет без проблем воспроизводить аудио и видеофайлы любых форматов, без установки сторонних кодеков или плееров. При компактных габаритах, MEIZU M6 оснащён батареей емкостью в 3070 мАч, заряда которой хватит, чтобы обеспечить до 2 дней работы от одной зарядки при активном использовании смартфона, до 5 часов непрерывной съемки фото, 10 часов игр и до 86 часов прослушивания музыки нонстоп!Фирменная многофункциональная сенсорно-механическая кнопка mBack, касание по которой выполняет действие «Назад», а нажатие – «Домой», при длительном нажатии – можно удобно погасить экран, получила невероятно быстрый и точный сканер отпечатков пальцев mTouch 2.1, как во флагманских устройствах от MEIZU. Сканер способен запомнить до 5 пальцев и распознавать отпечаток под любым углом прикосновения за 0.2 секунды. С помощью сканера отпечатков можно не только защитить включение смартфона, но и заблокировать запуск любого приложения.Смартфон MEIZU М6 работает на базе Android 7 под управлением собственной оболочки FLYME 6. Максимально точно проработанная оболочка FLYME полностью меняет стандартный интерфейс Android, делая его более дружелюбным и простым в освоении даже неподготовленным пользователем. FLYME предлагает удобное управление жестами, различные стили оформления тем, возможность резервного сохранения настроек и пользовательских данных, а также такие полезные штатные опции, как запись звонков, встроенный антивирус в приложении Безопасность или блокировку запуска любого установленного приложения по цифровому паролю или отпечатку пальца. MEIZU M6 получил технологию One Mind, доступную ранее лишь во флагманских моделях, позволяющую ускорить запуск наиболее часто используемых приложений.Компактный LTE-смартфон MEIZU М6 доступен в четырех различных цветах корпуса: черном, серебристом, золотом и синем. Старт продаж смартфона в России ожидается в середине осени.