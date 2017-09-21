Состоялся официальный анонс смартфона Meizu M6

21 сентября 2017, 12:45

Китайская Meizu объявила об анонсе своего нового доступного смартфона – M6.



Новинка получила корпус из поликарбоната, окрашенный под металл. Кроме того, здесь сканер отпечатков пальцев плюс поддержка VoLTE.

Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение 720х1280 точек.Основная камера – 13Мп; фронтальная – 8Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Mediatek MT6750 на 1,5 ГГц + графика Mali-T860, 2/3ГБ оперативной памяти и 16/32 ГБ встроенной расширяемой.Емкость аккумулятора – 3070 мАч.Отдельно отмечена поддержка режима dual-SIM, а также LTE и VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n; 2,4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 4.1 LE, GPS и ГЛОНАСС.Работает аппарат под управлением Android 6.0.Версия новинки с 2ГБ ОЗУ/16 ГБ ПЗУ оценена в $106, а 3ГБ ОЗУ/32 ГБ ПЗУ - $136.Старт продаж в Китае намечен на 25 сентября.