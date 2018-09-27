MEIZU KUMAMON – расширение линейки аксессуаров MEIZU LIFESTYLE

27 сентября 2018, 16:40

Компания MEIZU представляет расширение своей фирменной линейки аксессуаров MEIZU LIFESTYLE новой коллекцией KUMAMON.

“Кумамон — вымышленный медведь, талисман японской префектуры Кумамото, созданный в 2010 году в рамках кампании Kumamoto Surprise с целью привлечения туристов после ввода в эксплуатацию сети железных дорог Кюсю-синкансэн. Популярность этого персонажа в Японии является очень высокой: в конце 2011 года он одержал победу в национальном конкурсе персонажей-талисманов «Юру-кяра», набрав более 280 тысяч голосов. Доходы префектуры за первую половину 2012 года от рекламы этого талисмана составили 11,8 млрд. иен (примерно 120 млн. долларов США) при аналогичном доходе в 2,5 млрд. иен (26 млн. долларов США) за весь 2011 год. Считается, что популярность Кумамона обеспечена тем, что он является единственным талисманом и лицом префектуры Кумамото, в то время как в других префектурах их очень много. Общий доход за два года от популяризации Кумамона, по данным Банка Японии, составил 123,2 млрд. иен. В интернете (в том числе и в Рунете) Кумамон стал героем комиксов, мультфильмов и множества видеороликов”.Высокая популярность образа необычного мишки не только в Японии, но и в мире, включая Китай, сподвигла MEIZU на создание новой коллекции аксессуаров серии MEIZU LIFESTYLE с использованием образа Кумамона. В коллекцию вошли:Фирменный POWERBANK MEIZU M20 с поддержкой быстрой зарядкиДорожная или спортивная сумка MEIZUНадежный дорожный чемодан MEIZUКомпактная сумка-органайзер от MEIZUПодушка под шею для поездок от MEIZUМаска для сна от MEIZU