Китай критикует Японию за размещение ракет в южных префектурах

Пекин выразил серьезную обеспокоенность в связи с размещением Японией ракет большой дальности с «возможностями поражения баз противника» в префектурах Кумамото и Сидзуока.

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что это свидетельствует о том, что правые силы в Японии продвигают политику безопасности в наступательном и экспансионистском направлении, и предупредила, что «новый тип милитаризма» угрожает региональному миру и стабильности.31 марта Минобороны Японии заявило о размещении модернизированных противокорабельных ракет с дальностью действия около 1.000 км в префектурах Кумамото и Сидзуока. Согласно заявлению, размещение ракет с «возможностями поражения баз противника», связано с тем, что Япония сталкивается с самой сложной обстановкой в ​​сфере безопасности со времен Второй мировой войны и должна создать возможности для дистанционной обороны