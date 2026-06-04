Італія відмовиться від більшої частини €15 млрд на переозброєння в межах SAFE

4 июня 2026, 13:45

Замість максимально доступних 14,9 млрд євро уряд планує залучити лише 4–5 млрд євро, яких вистачить для реалізації вже затверджених контрактів. Нові проєкти поки що відкладуть.

Водночас країна продовжує масштабну модернізацію армії. До планів входить закупівля новітніх танків Panther KF51, бойових машин Lynx KF41, самохідних артилерійських установок RCH-155, бронемашин Freccia, амфібій SuperAV та іншої сучасної техніки.Програма SAFE передбачає надання країнам ЄС кредитів на загальну суму 150 млрд євро для розвитку оборонної промисловості та посилення безпеки.