Рада ЄС остаточно затвердила План для Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро

16 мая 2024, 9:15

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, вже найближчим часом держава отримає 1,89 млрд євро попереднього безумовного фінансування, а загалом цього року в межах програми Україна розраховує залучити 16 млрд євро.

Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що надалі ми отримуватимемо регулярні виплати за виконання передбачених у Плані квартальних індикаторів впродовж 4 років дії програми — у другому кварталі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,110 млрд євро у вересні 2024 року.Загалом План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року.Таким чином, розподіл фінансування виглядатиме наступним чином: у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.