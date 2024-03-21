Єврокомісія здійснила транш 4,5 млрд євро макрофінансової допомоги

21 марта 2024, 11:45

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем:

Сьогодні хороший день для України. Єврокомісія щойно виділила 4,5 мільярда євро з фонду на суму 50 мільярдів євро в Україні. І я рада отримати План України, щоб збільшити інвестиції та наблизитися до нашого СоюзуДенис Шмигаль подякував ЄС за надану допомогу, а також повідомив, що передав План для повного запуску програми Ukraine Facility, який раніше затвердив уряд України:Це важливий крок для впровадження реформ та фінансової стабільності на шляху України в ЄС. Очікуємо на схвалення Плану та повноцінного запуску програми Ukraine Facility, обсягом 50 млрд євро на 4 роки. <...> Цінуємо беззаперечну та всебічну підтримку ЄСКомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї зазначив, що другий транш очікується вже в квітні.