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11 февраля 2025, 13:45

Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на це, заявивши, що необґрунтовані мита проти ЄС не залишаться без відповіді.


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