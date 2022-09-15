Українці не платитимуть за роумінг у Європі

15 сентября 2022, 14:15

Україна ввійде в зону вільного роумінгу ЄС. Про це сьогодні заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Завдяки цьому рішенню українці, які перебувають у країнах Євросоюзу, зможуть користуватися послугами своїх мобільних операторів та не платити додатково за дзвінки додому з-за кордону. Аналогічні умови будуть і для тих, хто телефонуватиме з України в країни ЄС.«Ми дамо можливість Україні максимально використати її потенціал. Спираючись на успіх шляхів солідарності для забезпечення безперебійного доступу до єдиного ринку. Вводимо Україну в нашу європейську зону безкоштовного роумінгу», – заявила Урсула фон дер Ляєн та додала, що їде до Києва обговорити ці питання з Президентом Володимиром Зеленським.