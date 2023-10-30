Лідери ЄС підтримали передачу заморожених активів РФ Україні

30 октября 2023, 11:45

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розглядає варіанти передачі Україні доходів від заморожених фінансових активів РФ.



За даними Financial Times, за 9 місяців 2023 року бельгійський депозитарій цінних паперів Euroclear заробив на російських активах понад 3 мільярди євро. Ця сума може бути використана для підтримки України в її відбудові після війни.