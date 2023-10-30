30 октября 2023, 11:45

Лідери ЄС підтримали передачу заморожених активів РФ Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розглядає варіанти передачі Україні доходів від заморожених фінансових активів РФ.

За даними Financial Times, за 9 місяців 2023 року бельгійський депозитарій цінних паперів Euroclear заробив на російських активах понад 3 мільярди євро. Ця сума може бути використана для підтримки України в її відбудові після війни.


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