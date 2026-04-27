Що увійде до 21-го пакету санкцій проти РФ

27 апреля 2026, 9:45

ЄС буде продовжувати чинити тиск на Росію до тих пір, поки Путін не зрозуміє, що його війна безглузда, заявила глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас.

23 квітня в Брюсселі ухвалили 20-й пакет санкцій щодо країни-агресора, він став найбільшим за останні два роки. Документ включає обмеження проти 36 організацій, які працюють у сфері видобутку, переробки і транспортування нафти. Число танкерів тіньового флоту, внесених до переліку санкцій, досягло 632. У ЄС продовжуватимуть роботу над послабленням агресора, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.“Що сильніше Росія посилює свою агресивну війну, то рішучіше Європа посилює підтримку України. Це важливо для нас, тому що ми чітко заявляємо про свою готовність стояти на вашому боці і на боці українського народу”, — зазначила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.