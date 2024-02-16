16 февраля 2024, 16:45

Блогерка в суді США зізналася в постачанні компонентів для ракет в обхід санкцій

Американський суд визнав винною російську блогерку Христину Пузирьову в порушенні санкцій проти РФ і постачанні компонентів для ракет. Їй загрожує тюремний термін, повідомляє Мінюст США.


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