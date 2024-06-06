Мінфін США закликає бізнес ретельніше дотримуватись санкцій проти РФ

6 июня 2024, 8:45

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо заявив, по-перше, американські виробники мікроелектроніки, верстатів тощо мають «активізувати зусилля з дотримання санкцій», бо «кремль попросив свої спецслужби знайти способи», по-друге, треба зайнятися малими і середніми банками, бо великі москва вже не використовує.



Окремо він відзначив роль Китаю у тому, що росія отримує товари подвійного призначення. Якщо не Китай, стверджує Адейемо, «росія не зможе виробляти зброю, яку вони хочуть для війни, яку вони ведуть в Україні».