Понад 47% випадків шахрайства – обіцянка виграшу чи перемоги в неіснуючих акціях

25 октября 2022, 14:35

Дотримання кібер- та інформаційної гігієни – життєво необхідна навичка, а надто в умовах гібридної війни.

Це стосується кожного користувача ґаджетів – від кнопкового телефону до планшета та комп’ютера. Адже від цього залежить власна безпека, а подекуди й безпека інших людей.

Впродовж жовтня в Україні та світі проходить Місяць кібербезпеки. Київстар традиційно долучається до активностей, з метою привернути увагу суспільства до питань кіберзахисту та відповідальної поведінки у кіберпросторі. Уже другий рік поспіль телеком оператор проводить опитування серед користувачів, аби з’ясувати, наскільки серйозно вони сприймають загрози кібершахрайства.«Є позитивні зрушення у ставленні українців до кібербезпеки. Це важливо, адже найчастіше кібершахрайство – це соціальна інженерія, де шахраї вдаються до психологічних підходів, щоб виманити матеріальні цінності або персональні дані. Це ж стосується й інформаційної гігієни: не вміючи відрізнити правди від вигадки, люди ризикують опинитися в неприємних ситуаціях», – говорить директор з кібербезпеки Київстар, Юрій Прокопенко.

В опитуванні Київстар взяли участь більше 700 користувачі ґаджетів. Види шахрайства із залученням мобільного телефону, з якими учасники опитування мали справу, виглядають так:



Реакція опитаних на дії шахраїв теж змінилася:

97,3% – НЕ виконають вказівок щодо операцій з банківською картою, якщо отримають дзвінок з незнайомого номеру.

94,7% – НЕ повідомлять даних, якщо до них зателефонує нібито співробітник мобільного оператора/банку, щоб дізнатись код чи пароль з SMS.

81,2% – перевіряють достовірність інформації, коли отримують повідомлення про виграш від незнайомого адресата.

77,5% – шукають першоджерело інформації перед тим, як перейти за посиланням, що надійшло в SMS-повідомлені чи на e-mail

77,9% – знають, що у випадку кібершахрайства потрібно повідомити Кіберполіцію та Поліцію.

60,5% – вдаються до додаткових заходів із запобігання шахрайства на пристроях (мобільному телефоні, комп’ютері тощо).

60,5% – захищають фінансовий номер телефону, верифікований банком.

Київстар вже кілька років поспіль проводить кампанію з інформаційної та кібергігієни та закликає завжди дотримуватись правил інформаційної та кібергігієни, вони досить прості та допомагають уникнути неприємних ситуацій:

- споживайте інформацію з перевірених джерел і не дозволяйте впливати на вашу свідомість;

- обережно ставтеся до дзвінків та звернень від незнайомців. Особливо якщо вам обіцяють матеріальну винагороду, або загрожують. При першій підозрі, що ви маєте справу зі зловмисником – кладіть слухавку та повідомляйте Кіберполіцію.