Realbotix випустила робота, який майже повністю копіює жінку

Він уміє вести розмови, запам'ятовувати співрозмовників і виражати емоції, виглядаючи як звичайна людина. Ціна на таку кібер-жінку становить $175 000, і вона призначена для самотніх людей, особливо геймерів.
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