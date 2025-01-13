Realbotix випустила робота, який майже повністю копіює жінку

13 января 2025, 8:45

Він уміє вести розмови, запам'ятовувати співрозмовників і виражати емоції, виглядаючи як звичайна людина. Ціна на таку кібер-жінку становить $175 000, і вона призначена для самотніх людей, особливо геймерів.