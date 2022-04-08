Київстар запустив короткий номер для допомоги людям під час війни

8 апреля 2022, 11:15

Усі абоненти передплаченого зв’язку Київстар можуть надіслати СМС-повідомлення з будь-яким текстом на короткий номер 88080 і з мобільного рахунку буде відправлено 10 гривень в Благодійний Фонд «Let`s help», який опікується геріатричними пансіонатами та територіальними центрами надання соціальної допомоги по всій Україні.

«На жаль, з початку нового етапу російської військової агресії проти України стан багатьох пансіонатів на межі гуманітарної катастрофи. Тому у березні Київстар перерахував 5 мільйонів гривень благодійної допомоги до БФ «Let`s help» на забезпечення самотніх літніх людей продовольством та засобами гігієни. Ми хочемо надати можливість нашим абонентам приєднуватися до підтримки через короткий номер 88080», – коментує Анна Захараш, директорка з корпоративних комунікацій Київстар.Благодійний фонд Let's Help з 2015 року системно допомагає літнім людям та працює над створенням гідної старості в Україні. Під опікою благодійного фонду «Let’s help» знаходяться більше 10-ти тисяч підопічних, що проживають в геріатричних пансіонатах у 10 областях України.

Нагадаємо, що Київстар вже перерахував понад 20 мільйонів благодійної допомоги на гуманітарні потреби військових, лікарень та літніх людей. Зокрема мобільний оператор виділив 10 мільйонів гривень до БФ «Повернись живим», 5 мільйонів гривень до БФ «Твоя опора» та 5 мільйонів гривень для БФ «Let`s help». А також в рамках міжнародного благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar перерахував 1,45 млн гривень на гуманітарні потреби українців.