Співробітники Київстар зібрали 377 тисяч грн допомоги

28 апреля 2022, 12:45

Волонтери національного мобільного оператора ініціювали благодійний збір на святкові Великодні продуктові набори для самотніх людей поважного віку.

Менш ніж за два тижні до проєкту долучилось 805 співробітників компанії, які зібрали 377 050 гривень.

«Нині тисячі людей поважного віку залишилися самі й, на жаль, не мають змоги виїхати в більш безпечні регіони. Тому вони як ніколи потребують допомоги. Пишаємось небайдужістю наших колег, які вирішили підтримати стареньких і ще раз довели – разом ми можемо зробити набагато більше. Київстар також долучився до допомоги країні та вже перерахували понад 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на гуманітарні потреби військових, лікарень, літніх людей та постраждалих від війни», – коментує Ганна Захараш, директорка з корпоративних комунікацій Київстар.Проєкт було здійснено в партнерстві з благодійним фондом «Let's Help», який з 2015 року системно допомагає літнім людям та працює над створенням гідної старості в Україні. Завдяки волонтерам Київстар свої подарунки отримали понад 1000 людей похилого віку, що знаходяться під опікою місцевих територіальних центрів в Києві, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

Для реалізації ініціативи БФ «Let`s help» створив спеціальну сторінку на платформі dobro.ua для збору коштів на Великодні кошики для стареньких. Вартість одного продуктового кошика складає ~450 гривень. Кожен охочий до 28 квітня включно може за цим посиланням задонатити на святкові кошики для самотніх людей похилого віку.