Київстар підтримує безоплатними послугами абонентів у містах та селах

10 мая 2022, 11:15

Мобільний оператор зосереджує увагу на підтримці абонентів, які знаходяться в містах та селах з активними бойовими діями, або у тимчасово окупованих населених пунктах.

Абоненти передоплати, які знаходяться у таких містах та селах, кожні 7 днів будуть отримувати від Київстар безлімітні дзвінки всередині мережі, якщо вони не можуть оплати послуги.

Не залежно від регіону України, всі клієнти передплаченого зв’язку можуть скористатися ще й безкоштовним сервісом «Ми разом» – обрати один номер в мережі Київстар, на який вони завжди можуть телефонувати безоплатно.

Контрактні абоненти та бізнес-клієнти у цих містах та селах також можуть користуватися основними послугами оператора без оплати рахунку.

Київстар продовжує підтримувати й клієнтів старшого віку та людей з інвалідністю, які є одними із найбільш уразливих зараз. Тому абонентам з тарифами «Дзвінки для батьків» та «Інтернет для батьків» у травні нараховано додатково 100 хв для дзвінків на інші мережі та 5000 Мб мобільного інтернету. Таку допомогу отримало майже 500 тисяч клієнтів національного мобільного оператора. А співробітники компанії зібрали 377 тис. грн для допомоги самотнім стареньким.

Нагадаємо, що пріоритетним напрямком для компанії є відновлення пошкодженої інфраструктури та підтримка клієнтів. З перших днів вторгнення Київстар надав своїм абонентам безоплатних послуг на понад 400 млн гривень. Компанія виділила 30 млн гривень благодійної допомоги фондам, які допомагають військовим, лікарням, літнім людям та вимушеним переселенцям. А щоб підтримати державу – оператор достроково сплатила 1,4 млрд гривень податків до бюджету України. І надалі підтримує клієнтів, суспільство та державу на шляху до перемоги.